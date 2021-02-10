«الحقوقيون العرب» يدعو لفتح تحقيق في جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب اتحاد الحقوقيين العرب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بسط ولايتها القضائية على جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، داعيا المحكمة إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأدان الاتحاد، الذي يتخذ من الأردن مقرا له في بيان (جرائم الاحتلال الإسرائيلي والصهيوني بحق الشعب الفلسطيني)، وطالب (مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بممارسة صلاحياته وفق المادة 16 من نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وبمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة).

بدوره، عبر ممثل الاتحاد في المملكة العربية السعودية المحامي الدولي كاتب الشمري عن ارتياحه الشديد لهذا القرار، ووصفه بـ (التطور التاريخي في القضاء الدولي).

وقال المحامي الشمري، عضو اللجنة الدولية للدفاع عن المعتقلين في معتقل جونتانامو، «إن القرار سيمكن المحكمة الجنائية الدولية من الاطلاع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي قام بها ضد الشعب الفلسطيني».