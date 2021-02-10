شكرا لقرائتكم خبر 16 ألف كرتون من التمور السعودية لتعز وشبوة والمهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظات تعز وشبوة والمهرة في الجمهورية اليمنية.

وجرى توزيع 2,300 كرتون من التمور في مديرية الريف بمحافظة تعز، و5,000 كرتون من التمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، و9,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد من إجمالي التوزيع 16,300 فرد.

وفيما اختتم المركز حملته الطبية التطوعية لجراحة المخ والأعصاب للبالغين والأطفال بمحافظة شبوة، بإجراء 7 عمليات جراحية معقدة، وفحص 141 حالة، التقى وفد للمركز أمس بمقر السفارة السعودية في جيبوتي بممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد يوهوندمكول، لمناقشة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للمنكوبين في شتى أنحاء العالم، خاصة المشاريع المقدمة للاجئين اليمنيين الموجودين في القرية السعودية بمحافظة أبخ بجيبوتي.