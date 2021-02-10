لبنانيون يعتصمون أمام محكمة بيروت العسكرية

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وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) أن المعتصمين رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين ومعالجة أسباب التحركات الاحتجاجية بدل معالجة النتائج.ودعا المحتجون إلى بناء الدولة المدنية ودولة المواطنة بدل دولة الطوائف والمذاهب التي أفقرت الشعب وتسببت بانهيار الدولة.
وأعلن عدد من المعتصمين أن الحافلات التي تقل مئات الأشخاص من صيدا وطرابلس للالتحاق بهم أمام المحكمة العسكرية جرى اعتراضها على حواجز أمنية لمنعها من الوصول إلى بيروت.
واندلعت مواجهات أواخر الشهر الماضي بين محتجين والقوى الأمنية في مدينة طرابلس أسفرت عن مقتل مواطن من بين المحتجين وسقوط 226 جريحا من المدنيين والعسكريين.
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