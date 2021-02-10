التحالف يدمر 4 طائرات.. ويتصدى لجرائم الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدى التحالف العربي لدعم الشرعية وقوات الجيش اليمني لـ4 طائرات حوثية مفخخة، أطلقت اثنتان منها تجاه السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار (مفخختين) أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، مؤكدا استمرارها في محاولات تعمد استهداف المدنيين.

وفي مأرب دمرت قوات الجيش اليمني طائرتين حوثيتين مسيرتين فوق منطقة صرواح غرب مأرب. وكثف الانقلابيون من استهداف المدنيين، وأسقطوا عددا من الصواريخ على مأرب خلال الساعات الماضية.

وأكدت الحكومة اليمنية الشرعية أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، واستمرار عدوانها الهمجي على محافظة مأرب، التي يسكنها ملايين النازحين، والسكان من جميع المحافظات اليمنية، وانتهاكها المستمر للقانون الدولي الإنساني لا ينبغي غض الطرف عنه أو عدم معاقبة مرتكبيها، واستمرار هذا السلوك الإجرامي لميليشيات الحوثي سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صادر عنها نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): إنه استمرارا للعدوان الهمجي على محافظة مأرب، التي يسكنها ملايين المواطنين جلهم ممن هجرتهم ميليشيات الحوثي من مناطقهم، استهدفت ميليشيات الحوثي الإجرامية هذا اليوم الأحياء السكنية في المدينة، ولفتت إلى أن هذه الموجة الجديدة للعدوان الحوثي هي السابعة بعد انكسار ست موجات سابقة جندت فيها الأطفال والمغرر بهم وزرعت الألغام المحرمة واستهدفت المدنيين ومارست فيها الميليشيات أبشع الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين.

وفي جبهة الجوف أفشلت قوات الجيش مسنودة برجال القبائل محاولة تسلل نفذتها مجاميع حوثية شرق محافظة الجوف، وكبدتها خسائر في صفوفها، وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش نصبت كمينا محكما لميليشيات الحوثي بعملية التفاف ناجحة نفذتها وحدات من الجيش لمجاميع حوثية ومحاصرتهم لساعات في أحد المواقع التي كانوا قد تمركزوا فيها بجبهة الدحيضة، وتمكنت من أسر 12 من عناصر الميليشيات الحوثية مع عتادهم.

إلى ذلك لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران إلى قصف المدن والأحياء السكنية في الحديدة ومأرب بالصواريخ الباليستية، وكشف شهود عيان عن تعرض عدد من الأحياء السكنية بمدينة مأرب لقصف صاروخي عنيف من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأن الميليشيات الحوثية، أطلقت صاروخين سقطا في حيين مكتظين بالسكان. وتأتي هذه الهجمات عقب استهداف الميليشيات الحوثية حيا سكنيا في مدينة مأرب، أسفر عن مقتل وإصابة 16 مدنيا.

مشاهدات يمنية:

مقتل مدني وإصابة آخر جراء انفجار لغم حوثي في الضالع.

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اعتداءات الحوثي خلال 48 ساعة:

8 صواريخ

4 شهداء

11 إصابة

خسائر الميليشيات في أسبوع

62 قتيلا

21 قياديا قتلوا

12 أسيرا

9 محافظات شهدت الخسائر