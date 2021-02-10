شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين بشدة أي هجوم ضد السعودية.. وتتوعد «الحوثيين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أدانت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، بشدة أي هجوم ضد المملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدة أن الوقت قد حان لتوقف هجمات ميليشيات الحوثي ضد دول المنطقة، وفق ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت الخارجية، إن الولايات المتحدة ستقف مع حليفتها السعودية، مؤكدة أن الحوثيين مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف المملكة بدعم من إيران.

وأضافت أنها ستواصل الضغط على الحوثيين وإيران التي تقدم الدعم لهم، موضحة أنها ستبحث في آليات جديدة للتعامل مع الحوثيين مع توافر خيارات، ومن بينها العقوبات.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية، أعلن السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب غرب المملكة.