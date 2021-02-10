شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو-رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بوباء «كوفيد-19»، الأربعاء، مقابل 422، الثلاثاء، وارتفاع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 12956 من 10630 في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء نحو 310994 فحصاً للكشف عن فيروس «كورونا»، الثلاثاء، مقارنة مع 274263 في اليوم السابق. وسجلت إيطاليا 92338 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ بدء تفشي المرض فيها في فبراير/شباط الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسادس أعلى معدل في العالم. وسجلت البلاد 2.67 مليون إصابة حتى الآن.