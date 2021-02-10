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إيطاليا تسجل 336 وفاة و12956 إصابة جديدة بـ«كورونا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلانو-رويترز
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 336 حالة وفاة مرتبطة بوباء «كوفيد-19»، الأربعاء، مقابل 422، الثلاثاء، وارتفاع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 12956 من 10630 في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء نحو 310994 فحصاً للكشف عن فيروس «كورونا»، الثلاثاء، مقارنة مع 274263 في اليوم السابق. وسجلت إيطاليا 92338 حالة وفاة مرتبطة بـ«كوفيد-19» منذ بدء تفشي المرض فيها في فبراير/شباط الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسادس أعلى معدل في العالم. وسجلت البلاد 2.67 مليون إصابة حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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