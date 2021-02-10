استقطاب مشاركات أوسع في جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه



دبي: ”الخليج 365”

عقدت مؤسسة «سقيا الإمارات» اجتماعاً افتراضياً مع عددٍ من الإعلاميين والصحفيين من دول جنوب شرق آسيا، لتسليط الضوء على الدورة الثالثة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي يبلغ مجموع جوائزها مليون درهم. وتهدف إلى تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، على ابتكار حلول مستدامة واقتصادية، بالاعتماد على أحدث التقنيات المبتكرة، لمساعدة المجتمعات الفقيرة الريفية والحضرية التي تعاني أزمة شح المياه النظيفة والصالحة للشرب.

وقال سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «يدعم لقاؤنا الافتراضي مع الإعلاميين والصحفيين جهود «سقيا الإمارات» لاستقطاب المزيد من المشاركين من شتى أنحاء العالم، بما يحقق أهداف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإيجاد الحلول الأكثر ابتكاراً لمساعدة المجتمعات المحرومة وتزويدها بالمياه النظيفة التي تعد من أهم حقوق الإنسان. وتعكس الجائزة التزام إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بمد يد العون للمجتمعات الفقيرة والمناطق المنكوبة، كما تترجم الأهمية التي توليها دبي، لتعزيز دور الابتكار والاستدامة في المساعي الدولية لمواجهة أزمة المياه العالمية. ونهدف من خلال الجائزة إلى دعم المشاريع والابتكارات التي توفر مياه الشرب للمجتمعات المحرومة».

وقدّم محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة وفريق«سقيا الإمارات» خلال الاجتماع شرحاً وافياً حول أهداف الجائزة وفئاتها ومعاييرها وآلية التسجيل، بما يتيح مشاركة أوسع للدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان).

وشارك في الاجتماع ممثلون عن«جاكرتا بوست» الإندونيسية؛ و«دبليو إف تي في» الماليزية؛ و«بيزنس ميرور» الفلبينية؛ و«وكالة ميانمار للمياه» وبوابة قطاع المياه في ميانمار؛ و«تيك تايمز» الفيتنامية، و«فيتنام أيكونومك تايمز» ومجلة «إجيان ووتر» الماليزية ووكالة «رينجر تشاينا» الصينية وعدد من الصحفيين.