بعد سنوات من الإعتقال.. السعودية تفرج عن الناشطة لجين الهذلول

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول مساء الأربعاء إفراج السلطات السعودية عنها. وغرّدت شقيقتها لينا عبر تويتر “تمّ الإفراج عن لجين”، مضيفة باللغة الإنجليزية أنّ لجين “في المنزل بعد 1001 يوم في السجن”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قد أمرت بسجن الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول، لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، بعدما إدانتها بالتحريض على تغيير النظام وخدمة أطراف خارجية.

ويشمل الحكم “وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة (..) استصلاحًا لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ ملغى”.

ولجين الهذلول محتجزة منذ ماي 2018 مع ناشطات أخريات بموجب “نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله”.