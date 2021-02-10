التوزيع الجغرافي للإصابات الـ564 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء ووالرباط في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 564 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 220 حالة جديدة، منها 162 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 96 حالة، منها 50 بسلا.

بجهة الشمال سجلت 64 حالة، منها 24 حالة بطنجة أصيلة.

فيما سجلت بجهة الشرق، 57 حالة، منها 26 حالة بوجدة-أنجاد.

وبجهة سوس ماسة سجلت 42 حالة، ثم 23 حالة بجهة مراكش آسفي، ثم 16 حالة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 11 حالة، ثم 10 حالات بالداخلة وادي الذهب، ونفس العدد بجهة فاس مكناس، ثم 4 حالات بجهة كلميم واد نون.

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