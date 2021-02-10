فنانون مغاربة: نطالب بعودة تمثيليات الدراما الإذاعية والرفع من تعويضاتها “الهزيلة”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - وجه فنانون مغاربة رسالة إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وطالبوها بعودة التمثيليات الإذاعية، وتحسين أجور الممثلين المشاركين فيها.

وجاء في الرسالة، التي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منها: “نحن كعاملين في مجال الدراما الإذاعية قدمنا العديد من الأعمال، التي لقيت اهتماما كبيرا لدى مستمعي الإذاعة الوطنية، لكننا منذ 2009 لم نسجل أي عمل درامي إذاعي”، نظرا إلى المبلغ المخصص لإنتاج العمل الدرامي الإذاعي، الذي حددته طلبات العروض في 5 آلاف درهم للحلقة الواحدة، وهذا المبلغ لا يكفي لتعويضات الفنانين الكبار، إذ كل حلقة تضم على الأقل 10 ممثلين، إضافة إلى المؤلف، والمخرج، والتقنيين”.

وأضافت الرسالة الموجهة إلى مدير الإذاعة الوطنية، فيصل العرايشي، أن الممثلين “توقفو عن تقديم أعمال درامية إذاعية ضمن طلبات العروض، التي تطرحها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهو ما خلق نوعا من البطالة لدى العاملين في الدراما الإذاعية”.

ويطالب الممثلون برفع تعويضات إنتاج المسلسلات الإذاعية إلى حدود 20 ألف درهم للحلقة الواحدة حتى تكون مناسبة لتعويض كل طاقم العمل.

ويقف خلف المبادرة المذكورة عشرات الفنانين، من بينهم فتيحة وتيلي، وبنعبد الله الجندي، جمال بنشيبة، ونجاة الخطيب، وعبد الرحمان زواد، والحسين الحايل، وآخرون.

فيديو: عبد الله آيت الشريف