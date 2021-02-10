شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بحدة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن كيف استجابت أسعار النفط للبيان الأمريكي؟



وقالت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية المسجلة بنهاية الأسبوع المنتهي بتاريخ 5 فبراير/ شباط الجاري، تراجعت بمقدار 6.6 مليون برميل عن الأسبوع السابق له، إلى 469 مليون برميل.

وذكر البيان الصادرة عن إدارة المعلومات أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تزيد بنحو 2% عن متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وعقب إصدار البيان، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أبريل/ نيسان بنسبة 0.48% أو 26 سنتا إلى 61.48 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.42% أو 25 سنتا إلى 58.56 دولارا للبرميل.

وارتفع إجمالي مخزونات بنزين السيارات بمقدار 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 1% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. فيما ارتفع مخزون البنزين ومكونات المزج النهائي الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي وهي أعلى بنحو 7% من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

وبلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 14.8 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 152 ألف برميل يوميا عن متوسط ​​الأسبوع السابق.

وعملت المصافي بنسبة 83% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي؛ بينما ارتفع إنتاج البنزين الأسبوع الماضي بمتوسط ​​8.7 مليون برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 5.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل يوميا عن الأسبوع السابق.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​واردات النفط الخام حوالي 5.9 مليون برميل يوميا، أي أقل بنسبة 12.0% من نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

بلغ متوسط ​​واردات وقود السيارات (بما في ذلك مكونات مزج البنزين والبنزين النهائي) في الأسبوع الماضي 657 ألف برميل يوميا، وبلغ متوسط ​​واردات الوقود المقطر 356 ألف برميل يوميا.

وبلغ متوسط ​​إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأربعة أسابيع الماضية 19.5 مليون برميل يوميا، بانخفاض 5.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط ​​توريد منتجات وقود السيارات 7.9 مليون برميل يوميا، بانخفاض 10.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.