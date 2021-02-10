شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 3157 إصابة جديدة بكورونا والمغرب 564 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (المستجد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 328016 إصابةً.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 218588، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3803 حالات بعد تسجيل 66 حالة وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 564 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 476689.

وأشارت الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 12 حالة وفاة ، ليصل عدد الوفيات إلى 8436، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 456751.