اختبارات مجانية للكلاب والقطط بسيئول

سيئول ـ د ب ا: تقدم العاصمة الكورية الجنوبية سيئول اختبارات فيروس كورونا مجانية للحيوانات الأليفة التي ثبتت إصابة أصحابها بفيروس كورونا، حيث سيكون كلب سبانيل أول من يخضع للاختبار في سيئول. وقال صاحب الكلب إن الكلب كان يعاني من حمى وسيلان في الأنف، بحسب ما قاله مسؤولو المدينة.

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