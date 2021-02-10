أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها يوم الأربعاء، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها في 2018.



وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".

ونشرت لينا صورة تجمعها مع لجين خلال اتصال عبر الفيديو.

ومثلها كتبت الشقيقة الثانية "علياء": "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي"، في معرض إعرابها عن فرحها بإطلاق سراح "لجين".

في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.