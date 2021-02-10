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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول تعلن إطلاق سراحها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت أسرة الناشطة السعودية لجين الهذلول، إطلاق سراحها يوم الأربعاء، بعد مرور أكثر من 1000 يوم على احتجازها في 2018.
وكتبت "لينا" شقيقة لجين الهذلول، في حسابها عبر تويتر، أنها "متواجدة في البيت" حاليًا بعد أن "تم الإفراج عن لجين".
ونشرت لينا صورة تجمعها مع لجين خلال اتصال عبر الفيديو.
ومثلها كتبت الشقيقة الثانية "علياء": "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي"، في معرض إعرابها عن فرحها بإطلاق سراح "لجين".
في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء السعودي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول أن السلطات أفرجت عنها بعد أن قضت أكثر من عامين في السجن بتهمة الإضرار بالأمن القومي وكانت محكمة سعودية قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن الناشطة في مجال حقوق المرأة لمدة خمس سنوات و8 أشهر مع إمكانية وقف تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية pic.twitter.com/D8AoXO0Kf0— BBC News عربي (@BBCArabic)
أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول أن السلطات أفرجت عنها بعد أن قضت أكثر من عامين في السجن بتهمة الإضرار بالأمن القومي— BBC News عربي (@BBCArabic) February 10, 2021
وكانت محكمة سعودية قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن الناشطة في مجال حقوق المرأة لمدة خمس سنوات و8 أشهر مع إمكانية وقف تنفيذ عامين وعشرة أشهر من فترة المحكومية pic.twitter.com/D8AoXO0Kf0