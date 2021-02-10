ليبيا.. 7 وفيات و476 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد إصابات كورونا بتسجيل 476 إصابة جديدة، و7 وفيات، وشفاء 1009 حالات، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان وفقا للعين، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 236 إصابة، و921 حالة شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 126 ألفًا و28 شخصًا، بينهم 16 ألفًا و653 حالة نشطة، ووفاة 1989 شخصًا.