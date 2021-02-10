وول ستريت: إلغاء تصنيف الحوثيين كارثة

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وقالت في افتتاحيتها «إن الحرب الأهلية في اليمن تحولت إلى نكبة كبيرة، منذ أن استولى الحوثيون المدعومون من إيران، على العاصمة صنعاء منذ أكثر من ستة أعوام، وحذرت من أن تترتب على هذه الخطوات مضاعفات أبعد».وخلصت الصحيفة إلى أن الحوثيين، وبدعم من إيران التي تتوقع أن تتساهل معها الولايات المتحدة، يعتقدون أنهم يربحون وسيحاولون كسب الأراضي بينما يتراجع الأمريكيون. «إن تقويض الأصدقاء وتعزيز الخصوم، ليست صيغة جيدة لصنع السلام».
وعينت وزارة الخارجية الأمريكية مبعوثا ليطلق زخما جديدا ووضع حد للنزاع، وترى الصحيفة أن السعي إلى تسوية تفاوضية لحرب أسفرت عن مقتل نحو ربع مليون شخص، أمر مهم. لكن في الشرق الأوسط يقرأ الخصوم في التنازلات الأحادية، تعبيرا عن الضعف، إلا إذا فرضت من موقع قوة.
وكانت الخارجية الأمريكية أبلغت الكونجرس قبل أيام بأنها ستلغي قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تصنيف المتمردين الحوثيين تنظيما إرهابيا خارجيا. والأحد، طلبت الوزارة من المتمردين التوقف عن التصرف مثل تنظيم إرهابي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن، وأيدت السعودية تسوية تفاوضية، فإن الولايات المتحدة منزعجة بشدة من الهجمات الحوثية المستمرة، ندعو الحوثيين إلى التوقف الفوري عن مهاجمة المدنيين في السعودية وإلى التوقف عن أي هجمات عسكرية جديدة».
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