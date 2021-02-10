إحباط عملية كبرى لفيلق القدس في الجولان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت إسرائيل «أحبطنا عملية إرهابية دبرها (فيلق القدس) الإيراني، كانت ستؤدي إلى إشعال حرب في المنطقة.

وأوضحت في تقرير نقله موقع (24) الإماراتي أن سكانا محليين يعملون لصالح الميليشيات الإيرانية زرعوا عبوات ناسفة على بعد نحو 23 م من السياج الأمني عند الحدود الإسرائيلية الفاصلة بين مرتفعات الجولان وسوريا.

ونقلت صحيفة (إسرائيل هيوم) وثائق حصرية، تؤكد زراعة عبوات ناسفة لقتل أكبر عدد ممكن من الجنود الإسرائيليين خلال دورياتهم الأمنية على الحدود.

وأكد الجنرال زئيف كوهين «الذين زرعوا تلك العبوات الناسفة، هم وكلاء إيران من سكان المنطقة، ومن الواضح لنا أن الوحدة 840 في (فيلق القدس) هي التي جندتهم وأرسلتهم».

ولفت إلى أنه بسبب الفقر والجوع اللذين يعاني منهما سكان المناطق الحدودية جراء الحرب في سوريا، فإن الميليشيات الإيرانية تحاول استغلال المواطنين المساكين في تنفيذ عمليات إرهابية، مشيرا إلى عملية حصلت في إحدى ليالي نوفمبر الماضي، واكتشفها الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي.

وأكد أحد الضباط في وحدة عمليات الهندسة الخاصة، أن فريقه تمكن من تفكيك العبوات الناسفة بنجاح، إذ كانت هناك قنابل مضادة للأفراد ذات فعالية قوية جدا، وزرعت في الطريق الذي تسلكه الدوريات وكانت ستودي بحياة كثيرين، دون أدنى شك.

ورغم أن الحادث وقع منذ نحو ثلاثة أشهر، إلا أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يقولون «إن هناك زيادة كبيرة في النشاط الإرهابي على طول الحدود مع الجولان، وقال الجنرال كوهين «نحن في سباق دائم ضد الطرف الآخر للتعلم ونحاول فهم أساليبه، كل يوم نرى، رعاة لا يبدون دائما أبرياء يحاولون الاقتراب من السياج الأمني. لذلك نمسح دائما المناطق التي قد توضع فيها القنابل».