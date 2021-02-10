شكرا لقرائتكم خبر المعارضة التركية: إردوغان يشعر بالرعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت المعارضة التركية من لهجتها تجاه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، مؤكدة أنه يعيش حالة من الرعب في ظل الاحتجاجات المتزايدة للطلاب في جميع المدن التركية.

وفي حين دعا زعيم حزب الشعوب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو الرئيس التركي إلى مناظرة تلفزيونية، قالت المتحدثة باسم حزب الشعب الديمقراطي أبرو جوناي «إن الجميع في تركيا بات يؤمن بعدم وجود العدالة في البلاد بمن فيهم ناخبي التحالف الحاكم بحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية».

وأوضحت جوناي خلال مؤتمر صحفي في المركز الرئيس للحزب أن الشعب التركي الذي يتلوى داخل براثن الظلم، يطوق للعدالة مثل حاجته للماء والخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة (زمان) التركية.

اتهامات جاهزة

وأكدت أن جميع القطاعات الاجتماعية في تركيا، باستثناء النخبة الحاكمة، تبحث عن العدالة، فالجميع بمن فيهم الناخبون الذين صوتوا لصالح حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، يعتقدون أنه لا توجد عدالة.

وتابعت «فقط من يتجمع حول القصر يؤمنون بأن العدالة متوفرة لهم. في الواقع، حتى هم يعرفون أن العدالة لا تطبق على أحد إلا أنفسهم. في الحياة اليومية، يتعرض المواطنون للظلم في أي لحظة في حياتهم. نحن نعيش في بلد لديه اتهامات جاهزة، ويصنف من لا يطيع السلطة على أنهم إرهابيون، وأن جميع المعارضين إما إرهابيون أو معادون للبلاد».

وشددت على ضرورة إفساح المجال للعدالة لمواجهة المشاكل؛ لأن ذلك يعني إفساح المجال للشعوب، والأمهات اللاتي يثقل الألم أجفانهن، والحوار بين المواطنين أصحاب الانتماءات المختلفة.

لماذا تخاف؟

من جهته، خاطب كمال كليشدار أوغلو الرئيس التركي قائلا: «جميع وثائق الدولة بين يديك، تعال.. لماذا لا تجرؤ؟ لأنك خائف»، مضيفا «إن الشخص الذي يخاف من الحقيقة لا يستطيع أن يحكم الدولة».

وقال كليشدار أوغلو خلال حديثه في اجتماع كتلة حزبه أمس الأول «إننا أمل هذه الأمة. هناك مشكلة كبيرة، هناك كساد اقتصادي كبير. الناس بائسون، وهذه الأمة لا تستحق هذه الإدارة».

ووجه كلامه لإردوغان متسائلا «ماذا فعلت من أجل الوطن واعترضنا؟ هل أنشأت مصنعا وعارضنا ذلك؟ هل العمال الفلاحون راضون لكننا اعترضنا؟ ليس لديك شيء إلا أن تنتقد حزب الشعب الجمهوري. لماذا؟». وتابع «جمعت أموال الضرائب، وفرضت قدرا من الفائدة على ما تريد، لكن ما المشكلة التي قمت بحلها في هذا البلد؟».

ورطة التجار

وذكر زعيم المعارضة أن حزبه أرسل 25 نائبا إلى أوشاك، و26 نائبا إلى أفيون، وزاروا جميع المناطق واستمعوا إلى التجار، وزاروا شارع عصمت باشا، وهو أكثر شوارع مدينة أوشاك ازدحاما. ولفت إلى أن التجار في ورطة، ولا يمكن لنواب حزب العدالة والتنمية وإردوغان الذهاب إلى هناك.

وانتقد الحكومة مؤكدا أنها تدعي أنها بنت الطريق السريع والمطار، نافيا أن تكون هذه الحكومة هي من قامت بذلك، بل صنعها الآخرون وهي أيدتها، وقد كلفت أموال الدولة الكثير.

وأوضح أن «بلديات حزب الشعب الجمهوري تعمل بشكل جيد للغاية فيما بينها. وحتى يناير 2021، قدمت مساعدات عينية إلى 7 ملايين و200 ألف مواطن، وقدمت مساعدات نقدية إلى مليون و250 ألف مواطن. وتم إرسال الطعام الساخن إلى 30 مليون و500 ألف شخص خلال حظر التجوال».

ملاحقة الفساد

وقال كليشدار أوغلو «عندما يصل حزبه إلى السلطة سيتبع استراتيجية ذات 4 ركائز لـ83 مليون مواطن، وقال «سنضمن سلامة الأرواح والممتلكات للجميع، سنبني ديمقراطية قوية تقوم على فصل السلطات، سوف نضمن حرية الإعلام، وهذا يعني السيطرة على السلطة، باسم من يقوم الشعب، الآن، الصحف التي تكتب عن الفساد محظورة ومعاقبة، إنها تأتي لتبرير أكل حق الخدم.. لن ندخل السياسة في المحاكم أو المساجد أو الثكنات».. وفقا لـ(العربية).

وشدد على أن السياسة ليست وسيلة إثراء، وعندما نصل إلى السلطة أول شيء سنفعله هو قانون الأخلاق السياسية، متسائلا «هل هناك فهم للسياسة مثل كيف ندير الزاوية؟».

تركيا المنتجة

وتوجه زعيم المعارضة بكلامه إلى إردوغان مباشرة وانتقد سياسته مع وزراء حكومته، قائلا «أعدك أننا سوف نغير ذلك. هل تستجيب للأسئلة؟ لا. أليست هذه ديكتاتورية؟ هل سيكون وزيرا جاهلا بالسياسة والعالم! نحن نعد وزراء سيخرجون من الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، سيأتون بالانتخابات! سنقدم القانون الأخلاقي السياسي».

تطورات تركية: