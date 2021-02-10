4.5 ملايين عاطل في أنقرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي (تركستات) أمس، أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.9% في نوفمبر الماضي بانخفاض بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن المعهد أن عدد العاطلين عن العمل، في الفئة العمرية من 15 عاما فأعلى، تراجع بمقدار 303 آلاف إلى 4.5 ملايين في نوفمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت البطالة في الأنشطة غير الزراعية بنسبة 0.6% إلى 14.8% على أساس سنوي في نوفمبر، وأضافت الوكالة أن معدل بطالة الشباب، في المرحلة من 24-15 عاما، بلغ 25.4% بارتفاع بنسبة 9%. وفي نوفمبر من عام 2019، بلغ معدل البطالة في البلاد 13.3%، مع وجود 4.3 ملايين عاطل عن العمل تبلغ أعمارهم 15 عاما فأعلى.