شكرا لقرائتكم خبر تهديد تركي لليونان: الزموا حدودكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، إنه ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى إقامة دولتين.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول، خلال مشاركته في اجتماع للكتلة النيابية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، «أقول لليونان وقبرص (الرومية)، لا حل لأزمة الجزيرة سوى بإقامة دولتين مستقلتين شئتم أم أبيتم»، مضيفا أنه لا جدوى من الحديث مجددا عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية، و»أنه من الضروري التعامل معها وفقا لروح العصر الجديد».

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قائلا «الزم حدودك وكف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات». وأضاف « لن نسمح بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن».

وأسفر انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي عام 1974 عن انقسام الجزيرة القبرصية إلى جنوب يوناني، معترف به دوليا وعضو في الاتحاد الأوروبي، وتركي شمالي، تعترف به تركيا فقط. وقال ميتسوتاكيس قبل يومين، بعد لقاء مع الرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس في نيقوسيا، «إن إنهاء الاحتلال التركي وإيجاد حل قابل للتطبيق يمثلان أولوية أساسية للسياسة الخارجية اليونانية». وعقدت تركيا واليونان الشهر الماضي محادثات استكشافية، كانت الأولى منذ 2016، لبحث الوضع في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أمريكي أوروبي.