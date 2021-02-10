تويتر لا ينوي إعادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن مستخدميه في المستقبل

الشارقة - اميمة ياسر - قال موقع تويتر إنه لا ينوي إعادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضمن مستخدميه في المستقبل.

وأضاف المدير المالي لشركة تويتر نيد سيجال في حواره مع شبكة «cnbc»، أن ترامب لن يعود إلى موقع تويتر مرة أخرى بعدما تم إيقاف حسابه، وأن هذا القرار لن يتغير في حال قرر ترامب الترشح لرئاسة أمريكا مرة أخرى.

وأوضحت شركة تويتر على أنها حققت نموا في مستخدميها خلال الفترة الماضية، على الرغم من الأشهر الصعبة والمليئة بالأحداث التي مرت بها.

وكان حساب ترامب قد تعرض للحظر نهائيًا في 8 يناير الماضي بسبب الدعوة للعنف عبر الرسائل التي كان يوجهها لأنصاره ونتج عنها اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير لمنع اعتماد النواب لنتائج تصويت الولايات في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.