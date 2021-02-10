بسبب انتخابات ولاية جورجيا .. فتح تحقيق جنائي مع ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء 10 يناير، أنها فتحت تحقيقًا جنائيًا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المدعية الجديدة لدائرة فولتون المنتخبة مؤخرًا، فاني ويليس، أنها وجهت رسالة إلى مسؤولين متعددين في سلطات جورجيا، من بينهم سكرتير الولاية، براد رافينسبرجر، بفتح تحقيقٍ مع ترامب، جراء محاولته إلغاء نتائج التصويت المحلي خلال انتخابات الرئاسة، التي جرت في 3 نوفمبر الماضي.

وخسر ترامب نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا بهامشٍ ضئيلٍ من الأصوات، بلغ 0.2%، بعدما حصد 49.3% من الأصوات، مقابل 49.5% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبدأت أمس الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي، في اتهاماتٍ تتعلق بالتحريض على تمردٍ، خلال أحداث الاقتحام، التي شهدها مبنى الكابيتول، أثناء انعقاد جلسة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة.