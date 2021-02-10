بعد مرور 10 سنوات على الثورة في ليبيا.. أين هي عائلة معمر القذافي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

بعد مرور 10 سنوات على الثورة في ليبيا، والتي أسفرت عن مقتل معمر القذافي، انتهى الأمر بأفراد عائلته بين القتل والسجن والمنفى، لتتساءل وكالة الأنباء الفرنسية عن ما هو مصير كل منهم؟.

تقول الوكالة في تقرير لها إنه بعد 42 عاما من حكم القذافي، انطلقت ثورة في الـ 17 من فبراير في عام 2011 في سياق الربيع العربي، لتنتهي في أكتوبر من العام نفسه بمقتل الزعيم الليبي الذي لوحق حتى معقله الأخير في مدينة سرت.

وأضاف التقرير أن الإطاحة بالقذافي أدت إلى تشتت شمل عائلته التي لعبت أدواراً مهمة خلال حكمه. قتل أبناؤه الثلاثة معتصم وسيف العرب وخميس خلال الثورة. وكان خميس قد لعب دوراً مهماً في قمع المنتفضين في مدينة بنغازي، مهد الثورة.

يضيف التقرير أن محمد، الابن الوحيد من زواج معمر القذافي الأول، لجأ إلى الجزائر المجاورة عام 2011، قبل أن يحصل على اللجوء في سلطنة عمان إلى جانب أخته عائشة، وهذه الأخيرة محامية شاركت في هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتابع أن هنيبعل، وهو شخصية غريبة الأطوار وكانت لديه نزاعات قانونية في فرنسا وسويسرا في بداية الألفية، لجأ هو الآخر إلى الجزائر قبل أن يذهب إلى لبنان ليلتحق بزوجته، وهي عارضة أزياء لبنانية. وأوقف في لبنان عام 2015 ولا يزال مسجونا هناك. أما زوجته، فذكرت تقارير إعلامية أنها لجأت إلى سوريا.

أما مصير سيف الإسلام القذافي فيبقى غامضاً حتى اللحظة، حيث كان يعتبر لوقت طويل خليفة لوالده.

وألقت مجموعة مسلحة بمدينة الزنتان (جنوب غرب طرابلس)، القبض عليه في نوفمبر 2011، وحكم عليه بالإعدام في محاكمة قصيرة، لكن المجموعة المسلحة رفضت تسليمه إلى سلطات طرابلس أو المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة.

واختفى نجل القذافي الذي كان الأكثر ظهوراً خلال حكم والده بعد أن أعلنت المجموعة التي تحتجزه الإفراج عنه في يونيو 2017. وقالت المحكمة الجنائية الدولية نهاية 2019 إنه لا يزال في الزنتان.

أما الساعدي القذافي، الذي هو لاعب كرة قدم سابق وخاض مسيرة احترافية فاشلة في إيطاليا قبل أن ينتقل لقيادة كتيبة نخبة في الجيش الليبي، لجأ بعد الثورة إلى النيجر التي رحلته عام 2014 إلى ليبيا حيث لا يزال مسجوناً.

كما لجأت زوجة القذافي الثانية، صفية، إلى سلطنة عمان، وقد طلبت مرات عدة العودة إلى بلادها، لكن نداءاتها بقيت دون جواب رغم نفوذ قبيلتها في شرق ليبيا.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن قبيلة القذاذفة يمتد حضورها بين سرت وجنوب غرب البلاد.

ونقلت الوكالة عن أستاذة القانون الليبي، أماني الهجرسي، قولها إنها ”كانت واحدة من القبائل التي عانت من نظام ابنها العقيد معمر، بل زج بكثير من أبنائها المعارضين له في السجون قبل الثورة".

ولفت التقرير إلى أن القذافي كان له أنصار يتجمعون ضمن ”اللجان الثورية“، وهي تنظيم شبه عسكري تأسس لحماية النظام. ولجأ عدد منهم إلى تونس خشية تعرضهم لأعمال انتقامية، ولا يخفي بعضهم أمله في العودة إلى ليبيا.

أما بالنسبة للمسئولون السابقون من التكنوقراط الذين لم يتورطوا في التجاوزات زمن حكم القذافي، فقد غادروا ليبيا في مرحلة أولى قبل أن يخاطروا بالعودة إلى بلادهم.

وتتساءل الوكالة في تقريرها: هل يمكن أن يلعب المقربون من القذافي مستقبلاً دوراً سياسياً في ليبيا التي تمزقها حالياً الصراعات حول السلطة؟

ورداً على هذا التساؤل، الستبعدت "الهجرسي" هذا الأمر موضحة أن ”معظم الليبيين يعتقدون أن النظام السابق كان سبباً في تدمير المنظومة السياسية لليبيا وإفسادها، وبالتالي لا فرصة حقيقية أمام هذا النظام أو عائلة العقيد القذافي للعودة إلى الواجهة السياسية، على الأقل خلال الأمد القصير“.