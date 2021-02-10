نشرة كورونا.. 564 إصابة جديدة و12 وفاة و719 حالة شفاء خلال 24 ساعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و719 حالة شفاء، و16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 476689 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1311,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1,5 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 456751 حالة، بمعدل تعاف يناهز 95,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات 8436 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.