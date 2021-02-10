الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في طريقها إلى المغرب

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر أن يتوصل المغرب بالدفعة الثانية من لقاح

“أسترازينيكا” المصنوع بالهند، وذلك للشروع في الحملة الثانية من اللقاح المقرر لها شهر مارس القادم، ولاستكمال تلقيح باقي الشرائح المقررة في العملية الأولى.

ووفق تقارير إعلامية هندية، يوجد المغرب ضمن 25 دولة وافق معهد “سيروم” الهندي على توريد 24 مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” ، ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية والبرازيل ونيكاراغوا وموريشيوس والفلبين وصربيا والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وأضافت المصادر، أن المغرب سيتوصل بشحنة ثانية من جرعات لقاح “أسترازينيكا” تقدر بـ4 ملايين جرعة، نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن توصل بـ2 مليون جرعة من نفس اللقاح شهر يناير الماضي، والتي مكنته من بدأ عملية التلقيح الوطنية التي استفاد منها لحد الآن أزيد من نصف مليون مغربي.

وأكدت ذات التقارير، أن الهند وافقت، اليوم الأربعاء، على توريد 24 مليون على أساس تجاري شهر فبراير الجاري، أي أكثر من ضعف ما تم تصديره في يناير الماضي، والذي بلغ 10.5 مليون جرعة.