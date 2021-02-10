موظفو المحاكم يحتجون في مجموعة من محاكم الدائرة القضائية في الدارالبيضاء

جدة - عبدالحي حسين - نظم عدد من الموظفين في مجموعة من محاكم الدائرة القضائية في الدارالبيضاء، وباقي محاكم المملكة، اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية، دعت إليها النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وقال العربي البغدادي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل، والكاتب المحلي للنقابة في الدارالبيضاء، في تصريح لـ”اليوم24″، إن قرار الاحتجاج يأتي في سياق مطلبي، وقطاعي متأزم، عنوانه التضييق على الحريات النقابية”، مبرزا أن “اللجوء إلى أسلوب الاحتجاج بعد استنفاذ كل المحاولات، من أجل أن تتعاطى وزارة العدل مع الملفات المطلبية المطروحة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن سبب الاحتجاج يعود إلى الوضع المقلق للحريات النقابية في القطاع، والتضييق على النقابة الوطنية للعدل حصرا، وعدم الاستجابة لملفها المطلبي، المنشور في بيان 23 يناير 2021″.

ومن بين مطالب النقابة الوطنية للعدل، تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هياة كتابة الضبط، وحذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب للشفافية، وتكافؤ الفرص، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، بالإضافة إلى التعويض عن التكوين الأساسي، والمستمر.