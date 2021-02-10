الجزائر تعلن عن تدخلها لإنقاذ 3 أشخاص ضمنهم مغربي كانوا على متن يخت متجه إلى تطوان

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت الحماية المدنية، شمال غرب الجزائر، وبالضبط بولاية الشلف، عن تدخل وحدة تابعة للحماية المدنية، في مدينة تنس، أمس الثلاثاء، لمساعدة ثلاثة أشخاص، ضمنهم مغربي، بعد تسرب المياه إلى يخت كانوا عل متنه.

وكشف المصدر نفسه، بحسب وسائل إعلام جزائرية، أن اليخت “كان متوجها من ميناء مارينا سمير-تطوان بالمغرب، نحو ميناء مونستير بتونس”، مشيرا إلى أنه “كان على متنه 3 أشخاص من جنسيات مغربية وتونسية وفرنسية”.

وتم “تحويل التونسي البالغ من العمر 41 عاما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية” بعدما تبين أنه “يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة”.