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شاهد.. بقايا حطام الطائرة بدون طيار المفخخة التي استهدفت مطار أبها

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

تداول ناشطون صور لبقايا حطام الطائرة بدون طيار المفخخة التي استهدفت مطار أبها الدولي في ، وهي نسخة من الطائرة الإيرانية "أبابيل تي".

 

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن، الأربعاء، أن استهداف مطار أبها تم بنسخة من طائرة "أبابيل تي" المسيرة إيرانية الصنع.

 

وتبنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجوم مطار أبها السعودي، فيما اعتبرته الحكومة المعترف بها دوليا جريمة حرب مكتملة الأركان.

 

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية واستهداف مطار أبها الدولي".

 

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني، إن استهداف مطار أبها الدولي يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، لتسببه بحريق طائرة مدنية على أرض المطار وتعريض حياة آلاف المسافرين المدنيين من مختلف الجنسيات للخطر الحقيقي.

 

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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