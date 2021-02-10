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اليمن.. مصرع وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبهة صرواح

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات صرواح غربي محافظة مارب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجمات انتحارية شنتها المليشيا الحوثية في جبهة صرواح، وكبّدوها عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

 

وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بالجبهة، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، فيما تمكن الأبطال من تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين تابعتين للمليشيا فور تحليقهما باتجاه مواقع الجيش.

 

وفي الجبهة ذاتها، دمّر طيران التحالف ثلاثة مركبات كانت تقل تعزيزات في طريقها للمليشيا الحوثية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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