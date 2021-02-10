مفتي مصر يهنئ دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.. دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا؛ بوصول مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ.



وقال مفتي مصر في بيان أصدره اليوم " أتوجه بأصدق التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ؛ ما يفتح الآفاق لدراسات علمية فريدة على مستوى العالم العربي".

وأكد أن وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ يعد خطوة تاريخية في حياة الأمة تعكس قيمة العلم في حياة الأمم والشعوب؛ ويفتح المجال لمشاركة العرب في تطوير علوم الفضاء، مشددا على دعوة الشريعة الإسلامية لطلب العلم والحث الدائم على التزود منه؛ لقول المولى عز وجل: {وقل رب زدني علما}، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"، وقوله أيضا: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".