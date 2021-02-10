التحالف العربي : اعتداء حوثي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق تمت السيطرة عليه

محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية.



وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية أنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي.

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".