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التحالف العربي : اعتداء حوثي أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها لحريق تمت السيطرة عليه

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 10 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن مليشيا الحوثي الانقلابية شنت اعتداء إرهابيا استهدف مطار أبها الدولي في المملكة العربية .

 

وأضاف التحالف في بيان نقلته وسائل الإعلام السعودية أنه تمت السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء مليشيا الحوثي.

 

وشدد التحالف العربي على أن محاولة استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي "جريمة حرب وتعرض حياة المدنيين للخطر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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