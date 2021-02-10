مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 16,300 كرتون من التمور في محافظات تعز وشبوة والمهرة

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 16,300 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظات تعز وشبوة والمهرة في الجمهورية اليمنية.

وجرى توزيع 2,300 كرتون من التمور في مديرية الريف بمحافظة تعز، و5,000 كرتون من التمور في مديرية عتق بمحافظة شبوة، و9,000 كرتون من التمور في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، استفاد من إجمالي التوزيع 16,300 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة والمتضررة.