الصين والهند تسحبان قواتهما من الحدود المشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية انسحاب قوات بلاده والقوات الهندية على جانبي بحيرة بانجونج تسو.

وقال وو تشيان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن عملية الانسحاب جاءت وفقًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة التاسعة من المفاوضات على مستوى قادة الجيوش، بعد اشتباكات خلال العام الماضي.



وأشار إلى أن القوات على طول الحدود بين البلدين، بدأت عملية فك ارتباط متزامن ومنظم اليوم الأربعاء.

وعقد المسؤولون العسكريون الصينيون والهنود الجولة التاسعة من المحادثات على مستوى القادة الشهر الماضي.

واتفق الجانبان على تعزيز عملية فك الاشتباك بين قواتهما الحدودية في الخطوط الأمامية، واتخاذ إجراءات فعالة لتخفيف التوتر على طول خط السيطرة الفعلية في القطاع الغربي، على الحدود بين الصين والهند.



وفي يوليو الماضي، سحبت نيودلهي وبكين قواتهما من موقع حدودي شهد توترات في جبال الهيمالايا في لاداخ، حيث قتل 20 جنديا هنديا في اشتباكات مع قوات صينية.