واشنطن تلوح بعقوبات ضد الحوثي.. بعد استهداف السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بعد استهدافها مطار أبها المدني السعودي.

وأدانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، "هجوم مليشيات الحوثي على مطار أبها في السعودية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن "مليشيات الحوثي أظهرت رغبتها في إطالة أمد الصراع باليمن".

وفي سياق متصل، قال كريستيان جيمس، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: "ندين بشدة أي هجوم ضد السعودية، وحان الوقت لتوقف مليشيات الحوثي هجماتها ضد دول المنطقة".



وتابع جيمس: "مليشيات الحوثي تتلقى الدعم من إيران وتتحمل مسؤولية هجماتها ضد السعودية".

وتابع: "لدينا آليات كثيرة للتعامل مع مليشيات الحوثي ومنها فرض العقوبات عليها".

وأكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن "الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط على مليشيات الحوثي وإيران التي تدعمها".

واستطرد جيمس: "ليس لدينا أي شك في مسؤولية مليشيات الحوثي عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن والهجمات ضد السعودية".