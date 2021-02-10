بدء الجلسة الثانية لمساءلة ترامب في مجلس الشيوخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت، الأربعاء، الجلسة الثانية لمساءلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، بعد اتهامه بالمسؤولية عن أعمال العنف في الكابيتول.

وأصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه بسوء السلوك أو عزله مرتين من قبل مجلس النواب بالكونجرس.



ويقول الديمقراطيون إن ترامب "مسؤول بشكل شخصي" عن أعمال الشغب التي تسبب بها أنصاره حين اقتحموا مبنى الكونجرس، أثناء جلسة التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات الأمريكية، يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي مذكرة قانونية قبل المحاكمة، قال الديمقراطيون إن رفضه المتكرر للتنازل عن الانتخابات أدى إلى "التحريض على التمرد ضد الجمهورية التي أقسم على حمايتها".