زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الاندونيسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قوته 6,2 درجات وقع قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية الأربعاء، لكن لم يطلق تحذير من تسونامي ولم يعلن عن أضرار على الفور.

وقع الزلزال القوي على بعد 217 كيلومترا جنوب غرب مدينة بينغكولو على عمق عشرة كيلومترات في الساعة 19,52 (12,52 ت غ).

ويمكن أن تسبب الزلازل التي تقع على عمق ضئيل أضرارا أكبر من تلك التي تحدثها الزلازل العميقة.

ويشهد الأرخبيل في جنوب شرق آسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا بسبب وقوعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.