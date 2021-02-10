أرودغان: لن نتفاوض مع اليونان إلا حول حل الدولتين في قبرص

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تجلس للتفاوض مع اليونان إلا حول حل الدولتين في قبرص، مطالبا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن يكف عن التحدي و"يلزم حده" إذا كان يبحث عن السلام.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه "لم يعد هناك مخرج في قبرص والحديث عن نظام فيدرالي في الجزيرة غير وارد، الموضوع الوحيد الذي سيتم الحديث عنه بعد الآن هو حل الدولتين".

وأضاف أردوغان: "لن نجلس على طاولة المفاوضات إلا بهذا الشرط وإلا فليذهب كلّ في حال سبيله، وكنت مستعدا للقاء رئيس الوزراء، لكنه هو من بدأ بالتحدي".

وتابع الرئيس التركي: "إذا كان ميتسوتاكيس يبحث عن السلام، فعليه أن يلزم حده ويكف عن التحدي".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في وقت سابق، إن المحادثات حول جزيرة قبرص المقسمة ستجرى في مدينة نيويورك خلال الشهرين المقبلين بمشاركة الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة منذ عقود لإعادة توحيد قبرص، التي انقسمت بعد غزو تركي للجزيرة عام 1974، في أعقاب انقلاب قصير دعمته اليونان لكن دون جدوى.

وانهارت أحدث محاولات المنظمة بحالة من الفوضى عام 2017، بعد مفاوضات حضرها أطراف النزاع.

وقال جاويش أوغلو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن "تركيا واليونان وبريطانيا، وهي الدول الضامنة للجزيرة، والأمم المتحدة سيجتمعون في محادثات مع طرفي النزاع القبرصيين في أواخر فبراير/ شباط أو أوائل مارس/ آذار، مع حضور الاتحاد الأوروبي كمراقب".