مصرع 7 ونجاة شاب في تحطم طائرة في باراغواي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام في باراغواي مصرع 7 أشخاص ونجاة شخص واحد في تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو.



وقال موقع "ايه بى سي" إنه لم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، التي كانت تنفذ رحلة في ظروف طبيعية، ولم يبلغ طاقمها قبل الحادث عن أية أعطال.

وأضاف المصدر: "الناجي شاب يبلغ من العمر 19 عاماً هو الآن في المستشفى".

ووقعت المأساة بعد دقيقة واحدة من آخر اتصال مع الطاقم.