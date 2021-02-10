السيسي يؤكد مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الليبي على جميع الأصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 10 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الليبي على جميع الأصعدة.



جاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، مع كل من محمد المنفي، الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي، وعبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة.

ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وجّه السيسي التهنئة للمنفي بمناسبة اختياره رئيساً جديداً للمجلس الرئاسي من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي كممثلين عن الشعب الليبي.

وأعرب الرئيس المصري عن تطلعه لأن يمثل اختيار القيادة الليبية الجديدة بداية عهد تعمل فيه كافة مؤسسات الدولة بانسجام وبشكل موحد يُعلي المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات، سعياً لإنهاء الانقسام الذي عانت منه البلاد ودول الجوار.

وأكد على مواصلة مصر تقديم الدعم والمساندة لصالح الأشقاء الليبيين على كافة الأصعدة، الاقتصادية والأمنية والعسكرية.

من جانبه، أعرب الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي الليبي عن التقدير لتهنئة السيسي، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة مع مصر، والحرص على تدعيمها وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد المنفي بالمساهمة الفعالة والصادقة لمصر في مسارات حل الأزمة على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية، والتي أثمرت تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية، خاصةً من خلال المبادئ الأساسية التي حملها "إعلان القاهرة"، والذي كان له أكبر الأثر في إنهاء حالة الانقسام السياسي.

ولفت إلى أن مصر استضافت أيضا اجتماعات المسار الدستوري بأكملها، بهدف التباحث حول القاعدة الدستورية لإدارة الدولة، إلى جانب استضافة مدينة الغردقة الاجتماعات العسكرية 5+5.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، تم التوافق، خلال المكالمة، على استمرار التنسيق والتشاور المكثف بين الجانبين، بهدف تعزيز جهود الليبيين في قيادة المرحلة الانتقالية خلال الفترة المقبلة.

وهو ما تناوله الاتصال مع عبد الحميد دبيبة، الرئيس الجديد للحكومة الليبية، حيث أكد السيسي استعداد بلاده للاستمرار في تلبية كافة احتياجات الليبيين لاستعادة الاستقرار، وذلك امتداداً لمسار العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.

بدوره، شكر دبيبة. الرئيس المصري على تهنئته، مؤكداً الحرص على تدعيم العلاقات المصرية الليبية التاريخية، واستكمال مسيرة تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

كما أكد الحرص على زيادة التنسيق والتعاون إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

كذلك ثمّن دبيبة دور مصر الرائد وجهودها الحثيثة والصادقة في دعم ومساندة الليبيين في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين..