شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس الأمن الدولي يرحب بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي حول تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة الجديدة المكلفة بقيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي.



وعد المجلس، في بيان صادر عنه أمس، هذا الإنجاز بوصفه معلما مهما على مسار العملية السياسية الليبية، داعيًا السلطة التنفيذية المؤقتة على الاتفاق بشكل عاجل على تشكيل حكومة جامعة وفق ما ورد في خارطة الطريق التي اتفق عليها الملتقى في تونس، وإجراء التحضيرات الضرورية قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.