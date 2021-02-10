شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تطلب الابتعاد عن السواحل بعد تحذير من تسونامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ويلينغتون-أ.ف.ب

طلبت السلطات النيوزيلندية من سكان أقصى الشمال الساحلي الابتعاد عن الشواطئ والواجهات البحرية خشية ارتفاع مستوى مياه المحيط في أعقاب زلزال بقوة 7,7 درجة في منطقة جنوب الهادئ.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: «نتوقع أن تشهد مناطق ساحلية في نيوزيلندا تيارات قوية وغير اعتيادية وارتفاعاً لا يمكن التكهن به لمستوى المياه عند الشاطئ» في أعقاب الزلزال على مقربة من جزر لويالتي. وأضافت الوكالة أن «على الاشخاص الموجودين في البحر أو قريباً منه (على طول الساحل الشمالي) أن يخرجوا من البحر ويبتعدوا عن الشواطئ ومناطق على الساحل والمرافئ والأنهر ومصبات الأنهر».

يذكر أن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، قال إن زلزالاً قوته 6.2 درجة هز منطقة واقعة جنوب غربي جزيرة سومطرة بإندونيسيا. وأضاف أن الزلزال كان على عمق 30 كيلومتراً.