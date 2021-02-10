شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الاعتداء الإرهابي الحوثي على مطار أبها السعودي «جريمة حرب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الجبان الذي قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من خلال استهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن تعرض طائرة مدنية لحريق.

واعتبرت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استهداف المطار يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت الوزارة هذا الهجوم دليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى رفضها وعرقلتها لجهود السلام لحل الأزمة اليمنية.

عودة مطار أبها

عاود مطار أبها الدولي بجنوب غربي السعودية، الأربعاء، استئناف الرحلات الجوية، بعد توقفها إثر محاولة الاستهداف التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية التي اعترفت بتنفيذ الاعتداء الذي تسبب باندلاع حريق صغير في طائرة مدنية داخل المطار، قبل أن تتم السيطرة عليه، فيما توالت ردود الفعل العربية للتنديد بالاعتداء والتأكيد على دعم السعودية في حفظ أمنها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية السيطرة على حريق في طائرة مدنية جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب غرب المملكة. وقال التحالف، في بيان صحفي، الأربعاء: «ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي»، مضيفاً أن «محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب». وتابع: «سنتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين».

وجاء استهداف طائرة مدنية في مطار أبها بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين من دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية.

القاهرة تدين بشدة

وأعربت مصر عن بالغ إدانتها واستهجانها بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها، ومواصلة أعمالها العدائية التي تستهدف أراضي المملكة.

وأكدت مصر، في بيان أصدره مكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مُجدداً «تضامنها ووقوفها، حكومة وشعباً، مع الشقيقة السعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلاً عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار الإقليميَّين».

المنامة تدعم الرياض

وأدانت وزارة خارجية البحرين بشدة الاعتداء، وأكدت موقفها الثابت والراسخ الداعم بقوة للسعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها في ما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.

تضامن أردني

ونددت وزارة الخارجیة الأردنية بقیام ميلیشیات الحوثیین باستھداف مطار أبھا الدولي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفیر ضیف الله علي الفایز، إدانة واستنكار المملكة الشدیدین لھذا الھجوم الإرھابي الجبان الذي یستھدف المنشآت المدنیة، ویعرّض حیاة المسافرین المدنیین الأبریاء للخطر. كما أكد موقف المملكة الثابت والرافض لاستمرار ھذه الھجمات الإرھابیة الجبانة المتكررة، والوقوف المطلق إلى جانب المملكة العربیة السعودیة الشقیقة، ووقوفھا معھا في وجه كل ما یھدد أمنھا، وأمن شعبھا الشقيق.

جريمة حرب

من جهته، وصف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، الاعتداء الذي تعرّض له مطار أبها الدولي بأنّه «جريمة حرب»، معتبراً أنّه يستدعي «تحركاً دولياً عاجلاً».

وكتب الحريري في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «الاعتداء على مطار أبها في المملكة العربية السعودية من جانب الميليشيات الحوثية جريمة حرب بكلّ المقاييس، وتطور خطير يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوضع حد لهذه الجرائم. كل التضامن مع المملكة، وقيادتها».



تهديد للمسافرين

وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن هذا الاعتداء الإرهابي الخسيس، الذي جاء بعد وقت قليل من إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما الميليشيات الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، يؤكد الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات، وارتكابها جرائم حرب بسبب استهدافها الدائم للمدنيين، وتهديدها آلاف المسافرين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة ممن يستخدمون مطار أبها الدولي.

(وكالات)