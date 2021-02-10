شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا.. حكومة دراغي معلقة في انتظار قرار كتلة برلمانية كبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

قررت حركة «خمس نجوم» التي تضم ثلث البرلمانيين الإيطاليين، الأربعاء، تعليق دعمها المحتمل لماريو دراغي حتى نشر برنامجه، ما قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة.

وكانت حركة خمس نجوم (مناهضة للنظام السياسي حتى وصولها إلى السلطة)، قد حددت موعداً مبدئياً للتصويت عبر الإنترنت بدءاً من ظهر الأربعاء، حتى ظهر الخميس لإعطاء فرصة لمؤيديها لتقرير ما إذا كان ينبغي على الحركة دعم الحكومة التي يحاول الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي تشكيلها.

وكتب في رسالة على مدونة الحزب الأربعاء، أن «التصويت المقرر على الحكومة علق مؤقتاً، وسيتم الإعلان عن موعد التصويت الجديد في وقت لاحق».

وتأتي هذه الخطوة بعد نشر رسالة مفاجئة مساء الثلاثاء، على «فيسبوك» من بيبي غريلو مؤسس الحركة بينما كانت تتجه إلى دعم حكومة دراغي.

وفي إشارة إلى لقائه مع ماريو دراغي خلال المشاورات لمحاولة تشكيل أغلبية في الحكومة، قال غريلو: «أنتظر منه أن يدلي بالتصريحات التي قالها لنا (خلال الاجتماع) علناً».

وأضاف: «دعونا ننتظر حتى يقول علناً ما يريد القيام به، لأنه ليست لديه أفكار واضحة حتى الآن، لا أحد هنا لديه أفكار واضحة».

ومن شأن قرار حركة خمس نجوم أن يؤخر تشكيل الحكومة في إيطاليا التي تضررت بشدة بوباء «كوفيد- 19» الذي أودى بحياة أكثر من 92 ألف شخص، وأغرق اقتصاد البلاد في أخطر ركود منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ووفقاً لوسائل الإعلام، يمكن أن يتم التصويت إما الجمعة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

لكن الوقت ينفد لأن بعض الإجراءات المهمة التي لا تحظى بشعبية في مكافحة الوباء مثل حظر التنقل بين المناطق وحظر التجول، تنتهي الاثنين، ومن الضروري إصدار مرسوم حكومي جديد لتمديدها.

نظرياً، لا يمكن لحكومة جوزيبي كونتي المستقيلة إصدار هذا المرسوم؛ إذ إنها لم تعد تتمتع بالشرعية اللازمة لذلك.