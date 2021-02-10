شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» توصي باستخدام «أسترازينيكا» لمن هم فوق الـ65 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح أسترازينيكاالمضاد لفيروس كورونا، لمن هم فوق الـ65 عاماً. وأوضحت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، أن هذا اللقاح الذي طوره مختبر أسترازينيكا البريطاني، يمكن استخدامه للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاماً.

وفي توصياتها المرتقبة جداً حول هذا اللقاح، نصحت المجموعة الاستراتيجية الاستشارية لخبراء منظمة الصحة العالمية أيضاً باستخدام هذا اللقاح «حتى في حال وجود نسخ متحورة منتشرة في البلد».

وحصل هذا اللقاح الذي كانت المملكة المتحدة أول من استخدمته على نطاق واسع على سكانها في ديسمبر، على موافقة العديد من البلدان وكذلك الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم «أسترازينيكا» البريطانية-السويدية التعاون مع شركة «آي دي تي بيولوجيكا» الألمانية؛ لتسريع وتيرة إنتاج لقاحها المضاد لكورونا.

وأعلنت «أسترازينيكا»، الأربعاء، أن الشركتين وقعتا إعلان نوايا بهذا الخصوص، ومن المنتظر إقامة مرافق إنتاج إضافية في مدينة ديساو، مقر بيولوجيكا.

وأضافت: إنه يجري دراسة خيارات لزيادة توريد اللقاح خلال الربع الثاني من أجل المساعدة في تغطية الحاجة في أوروبا، وذكرت أن الشركتين تسعيان إلى بناء «قدرات إضافية لإنتاج المادة الفاعلة في المستقبل»، مشيرة إلى أن الشركتين ستستثمران في مقر آي دي تي بيولوجيكا في ديساو لتحقيق هذا الهدف.

ومن المنتظر أن تنشئ الشركتان هناك ما يصل إلى خمسة مفاعلات حيوية سعة 2000 لتر يمكنها إنتاج عشرات الملايين من جرعات اللقاح شهرياً، ولن تصبح المرافق الجديدة جاهزة للتشغيل قبل حلول نهاية 2022.

وأوضحت أسترازينيكا: إن من الممكن لشركات أخرى تمتلك تقنية لقاح شبيهة أن تستفيد من هذه المرافق، وذكرت أسترازينيكا أنه بهذا سيكون لدى آي دي تي بيولوجيكا أحد أكبر مرافق إنتاج اللقاح من هذا النوع في أوروبا.

وقال رئيس «آي دي تي بيولوجيكا»، يورجن بيتسينج: «نحن فخورون لاختيار أسترازينيكا لنا كشريك استراتيجي لإنتاج اللقاحات». (وكالات)