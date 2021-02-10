شكرا لقرائتكم خبر عن المفوضية الأوروبية تدين تعليق ترخيص محطة إذاعية في المجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

نددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بتعليق أول محطة إذاعية مستقلة في المجر، مؤكدة أنها خطوة «تزيد من المخاوف»، بشأن «حرية الإعلام وتعدديته» في البلاد.

وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي: «أعربنا عن مخاوفنا بشأن حرية الإعلام وتعدديته في المجر في تقارير بشأن سيادة القانون. قضية كلوب-راديو تزيد فقط من هذه المخاوف».

وأوضح أن المفوضية «على اتصال بالسلطات المجرية من أجل ضمان استمرار كلوب-راديو في العمل بشكل قانوني»، محذراً من أنها على استعداد لاتخاذ إجراءات إذا كان ذلك ممكناً وضرورياً.

ونددت المحطة الإذاعية التي يتعين عليها تقديم استئناف أمام المحكمة العليا بالقرار التي أصدرته محكمة بلدية بودابست ووصفته بأنه «سياسي ومخزٍ وجبان».

وواجهت «كلوب-راديو» التي بدأت البث في تسعينات القرن الماضي، سلسلة من العقبات والنزاعات القانونية في السنوات الأخيرة من أجل الاستمرار.