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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة الأفغانية

كابول - رويترز

هزت أربعة انفجارات العاصمة الأفغانية، كابول، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل اثنين أحدهما قائد بالشرطة كان يعكف على إعادة الأمن للمدينة التي تشهد اغتيالات على نحو شبه يومي.

وقال طارق آريان المتحدث باسم وزارة الداخلية: «استشهد محمد زاي كوتشاي قائد شرطة الحي الخامس في كابول وحارسه في أعقاب ثلاثة هجمات إرهابية في كابول هذا الصباح».

وأضاف: إن ثلاثة آخرين أصيبوا.

ووقع انفجار آخر في وقت لاحق بالقرب من فندق سيرينا الدولي، إلا أن متحدثاً باسم الشرطة قال إنه لم يسفر عن ضحايا.

ويربط الحي الخامس الذي كان كوتشاي مسؤولاً عن الأمن به العاصمة كابول بالأقاليم الجنوبية التي تسيطر طالبان على العديد منها.

وكان كوتشاي يحاول التصدي لانعدام الأمن المتزايد في الحي خلال الشهور الماضية.

ولم ترد طالبان حتى الآن على طلبات للتعقيب على الهجمات، ونفت الحركة ضلوعها في موجة جديدة من الاغتيالات الموجهة التي اتهمتها الحكومة والعديد من القوى الأجنبية بالمسؤولية عنها.

وتتركز الهجمات في المراكز الحضرية، وتأتي في وقت يشهد عقد محادثات سلام مطولة بين طالبان والحكومة الأفغانية.

ويقول مسؤولون: إن المحادثات توقفت إلى حد كبير؛ نظراً لأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنظر في كيفية التعامل مع عملية السلام، بما في ذلك اتفاق لسحب القوات الأمريكية أبرمته واشنطن مع طالبان خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.