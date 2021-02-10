شكرا لقرائتكم خبر عن "أسترازينيكا" تتعاون مع شركة ألمانية لتسريع إنتاج اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ.ف.ب

أعلنت مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية، الأربعاء، إنشاء شراكة مع "إي دي تي بيولوجيكا" الألمانية لتكون قادرة على إنتاج المزيد من اللقاحات لأوروبا بدءاً من الفصل الثاني من هذا العام.

وأشار بيان إلى أنّ المجموعتين "تنظران في إمكانات تسريع إنتاج لقاح أسترازينيكا" خلال الأشهر المقبلة. وينص الاتفاق على زيادة قدرات تصنيع منشأة في ألمانيا لإنتاج ملايين الجرعات شهرياً بحلول نهاية 2022.