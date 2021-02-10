شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات «كورونا» تتجاوز عتبة 4 ملايين في روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «أ ف ب»

تجاوز عدد الإصابات بـ«كوفيد ـ 19» في روسيا، رسمياً، عتبة أربعة ملايين، بعد أيام من مراجعة أجرتها موسكو، تشير إلى عدد أكبر من الوفيات، ما زاد وضعها كواحدة من أكثر دول العالم تأثراً بالوباء.

وأظهر إحصاء حكومي أن عدد الإصابات بلغ أربعة ملايين و12 ألفاً و710، وهو رابع أعلى عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وأوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيان الشهر الماضي، أن نصف سكان المدينة أو ستة ملايين شخص على الأقل، أصيبوا بالفيروس، ما يوحي بارتفاع عدد الوفيات على مستوى البلاد.

ومع ذلك، أعلن الشهر الماضي أيضاً، عن تخفيف كبير للقيود في العاصمة التي تعد بؤرة تفشي الفيروس في روسيا.

وتعمل الحانات والمطاعم كالمعتاد، وأعيد فتح المدارس ولم تعد الشركات مُلزمة بعمل الموظفين من المنزل، لكن لا يزال وضع الكمامات في الأماكن العامة إلزامياً.