الموت يفجع شميشة

جدة - عبدالحي حسين - تعيش مقدمة البرامج، والطباخة، شميشة الشافعي، حالة من الحزن والألم، جراء فقدانها لوالدها، الذي توفي، حديثا.

وأعلنت شميشة، صباح اليوم الأربعاء، فقدانها لوالدها، من خلال منشور أرفقته بصورة سوداء، تعبر عن الحداد، الذي تعيشه جراء الخبر المحزن، الذي تلقته.

وقالت شميمشة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام: “الحمد لله على قضائه وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الحاج العربي شافيعي، أسال الله رب العرش الكريم ان يرحمه ويغفر له ويبدله دارا خيرا من داره”.

مشاعر صعبة تعيشها شميشة جراء رحيل والدها، عبرت عنها في آخر تدوينتها بالقول: “اللهم اربط على قلبي واجبر كسري وألزمني وإخواني وأهلي الصبر والسلوان إنا لله وإنا اليه راجعون”.

يذكر أن شميشة الشافعي تستقر في دولة الإمارات، حيث يوجد مطعمها المغربي، الذي تشرف على تسيره بنفسها.