الليلة.. قمة نارية بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

جدة - عبدالحي حسين - يلتقي فريق برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي سيقام على ملعب رامون سانشيز.

ويأمل فريق إشبيلية بقيادة نجمه المغربي النصيري في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعبه أمام النادي الكتالوني، مساء الليلة، تساعده في مواجهة الإياب.

وبدوره، يسعى برشلونة إلى العوة بنتيجة جيدة من ملعب إيشبلية، حيث يتوقع أن يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المباراة، منذ بداية اللقاء، فيما سيفتقد أصدقاء خدمات كل من الأمريكي، سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت، وميراليم بيانيتش بسبب الإصابة.

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذه المرحلة، بعد الفوز المثير على غرناطة بنتيجة 5/3، حيث قام الفريق الكتالوني بتحويل تأخره بهدفين إلى انتصار كبير، فيما تأهل الفريق الاندلسي إلى الدور نفسه، بعد الفوز الصعب خارج ملعبه أمام ألميريا بهدف دون رد.